В Товузе задержаны лица, избившие человека за непристойные выражения в адрес шехидов

В соцсетях распространились кадры о том, как житель Товузского района Агиль Ибрагимов был избит группой лиц за то, что в нетрезвом состоянии употребил непристойные выражения в адрес шехида Отечественной войны и его заставили извиниться перед могилами шехидов на кладбище.

Как сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов, в связи с инцидентом в Товузском районном отделе полиции было проведено расследование, и по подозрению в совершении проступка были задержаны жители района – Талех Гусейнов, Сурет Мамедов, Турал Ахмедов, Эльшад Рзаев, Эльнур Байрамов, Али Гусейнзаде и Тельман Нагиев.

Расследование продолжается.