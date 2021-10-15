В Азербайджане ученого впервые лишили ученой степени за плагиат

«Высшая аттестационная комиссия рассматривает и принимает решение о лишении ученой степени или ученого звания (восстановлении ученой степени или ученого звания) на основании ходатайства научных учреждений и организаций, диссертационных или научных советов высших учебных заведений или обращений физических лиц с приведением обоснованных фактов, аргументов», передает Report со ссылкой на интервью председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте Фамиля Мустафаева.

По его словам, за историю Высшей аттестационной комиссии в Азербайджане впервые в 2021 году принято решение о лишении ученой степени: «На основании зарубежного запроса мы расследовали научную работу азербайджанского ученого. Было подтверждено, что диссертация является плагиатом. В связи с этим было принято решение о лишении ученой степени доктор философии. Лишенный ученой степени защитился в 2017 году и получил эту степень».

Ф.Мустафаев не раскрыл имени ученого, который был лишен ученой степени.