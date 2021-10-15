В Минздраве рассказали, каким подросткам рекомендована вакцинация от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в большей степени рекомендована подросткам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, сказал главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, передает Тренд.

По его словам, вакцинация подростков с хроническими заболеваниями дает возможность избежать осложнений после инфицирования COVID-19.

«Вакцинация подростков — добровольный процесс, и она проводится с согласия обоих родителей. Если у подростков есть хронические заболевания, то родители должны быть заинтересованы в их вакцинации», — сказал Эйвазов.

Отметим, что вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре только при наличии направления врача и с согласия обоих родителей.

В соответствии с решением Научно — медицинского совета минздрава Азербайджана, на прошлой неделе стартовала вакцинация от коронавируса подростков 12-18 лет препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty).