В Мингячевире обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Сообщается, что в «колл-центр — 102» МВД поступила информация об обнаружении боеприпасов на пустыре в жилом массиве «Энергетиков» в городе Мингячевир, сотрудники городского отдела полиции незамедлительно осмотрели местность.

На месте были обнаружены и переданы по назначению 823 единицы автоматных пуль и 31 пулеметный патрон крупного калибра, а также три ручные гранаты различного назначения. Боеприпасы были удалены с территории с соблюдением мер безопасности.

По факту ведется расследование.