В Товузе полиция проводит расследование в отношении мужчины, непристойно отозвавшегося о шехидах

В селе Говлар Товузского района несколько человек привели на кладбище мужчину, который, как сообщается, употребил непристойные выражения о шехидах, и потребовали от него извинений.

Они заставили этого человека встать на колени перед могилой шехида, а затем поцеловать надгробия, и засняли это на видео, поделились видео в социальных сетях, пишет АПА.

Как сообщил в ответ на запрос АПА главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов, в Товузском районном отделе полиции проводится соответствующее расследование в связи с распространенным в социальных сетях видеороликом. «В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка этому вопросу и будет предоставлена дополнительная информация».

Личности мужчины, оскорбившего шехидов, и тех, кто наказал его, пока не раскрываются.