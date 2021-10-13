В Азербайджан завезут 99 000 доз вакцины Pfizer-Biontech



На сегодняшний день в Азербайджан завезено 319 410 доз вакцины Pfizer-Biontech.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, передает АПА.

Было отмечено, что до конца октября в страну будет завезено дополнительно 99 000 доз вакцины.

Также было отмечено, что до сегодняшнего дня в страну завезено 453 600 доз вакцины «AztraZeneca». Азербайджан отправил 170 000 доз вакцины «AztraZeneca» в качестве гуманитарной помощи в Узбекистан, Боснию и Герцеговину, Таджикистан и Кыргызстан.