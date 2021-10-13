Минздрав и Минобразования распространили информацию о смерти 9-классника от COVID-19

Министерства здравоохранения и образования распространили совместную информацию о смерти школьника в Сумгайыте от коронавируса.

В информации говорится, что житель города Сумгайыт Аскеров Кямиль Ислам оглу 09.10.2021 года в 20:05 поступил в реанимационное отделение Сумгайытской городской детской больницы. У пациента наблюдалась высокая температура, удушье, одышка.

«Первоначально был поставлен диагноз «острый бронхит, бронхоспазм», также у пациента был взят тест на COVID-19, и результат оказался положительным. Последний клинический диагноз, поставленный врачами, был COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, алиментарное ожирение.

Несмотря на проведенные начавшиеся 10 октября клинические мероприятия, Кямиль Аскеров скончался на следующий день, то есть 11 октября, от острой сердечно-дыхательной недостаточности.

Для информации отметим, что ученик 9-го класса полной средней школы № 31 города Сумгайыта Кямиль Аскеров последний раз участвовал в занятиях 5 октября. В этой школе, а также в классе, где он учился, случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано.

Наличие алиментарного ожирения у больных, инфицированных COVID-19, а также высокий уровень сахара в крови оказывают очень негативное и отягчающее влияние на течение заболевания. Подросток не был госпитализирован в течение 5 дней и проходил лечение дома, что негативно сказалось на состоянии пациента.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, еще раз рекомендуем родителям привлекать к вакцинации подростков старше 12 лет, имеющих соответствующие медицинские показания. Отметим, что вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре с согласия обоих родителей», — говорится в информации.