5 человек погибли, 25 получили травмы в ДТП с автобусом в Баку

Сегодня около 6:40 утра на проходящем через территорию Сураханского района участке шоссе грузовой автомобиль марки «Mercedes», управляемый жителем Баку Махмудом Азизовым столкнулся с пассажирским автобусом марки Daewoo, за рулем которого находился житель столицы Таир Абдуллаев.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате аварии скончались стоявшие на обочине жители Баку Махияддин Абдуллаев, Ильхам Асланов, Ирада Искендерова и Мехпара Ягубова. Также скончалась пассажирка автобуса Кямаля Бабаева. 25 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. 8 их них после оказания первичной медицинской помощи были отпущены домой, лечение 17 человек продолжается.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.

Подозреваемый в совершении происшествия водитель грузовика М.Азизов арестован.