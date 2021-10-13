Прокурор потребовал для генерала Ровшана Акперова 11 лет тюрьмы

В Бакинском военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего командира корпуса, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

На процессе под председательством судьи Габиба Гасанова в связи с неучастием в суде свидетеля Оруджа Гаджиева и юридического представителя потерпевшего были зачитаны их показания, пишет АПА.

Затем были зачитаны показания работников кафе, в котором произошло событие и лиц, работавших в то время в посольстве Украины.

Затем в суде дал показания Ровшан Акперов.

Обвиняемый заявил, что не признает себя виновным и видел убитого Эльчина Алиева всего три раза.

Отвечая на вопросы прокурора, Р.Акперов сказал, что никогда не посещал по ночам кафе «Сикора», а с Мазахиром Шихалиевым вообще не встречался.

После изучения документов судьи сообщили о завершении судебного следствия.

Для выступления слово было предоставлено государственному обвинителю.

В своем выступлении прокурор потребовал признать Р.Акперова виновным по статьям УК 12.1, 120.2.2 и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Защитник потерпевшего выразил несогласие со сроком, предложенным гособвинителем и попросил приговорить Р.Акперова к 15 годам лишения свободы.

Адвокаты Р.Акперова попросили суд предоставить время для выступления.

Процесс продолжится 22 октября.