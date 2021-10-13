Задержаны члены группировки, укравшие деньги с банковских карт граждан

Задержаны члены группировки, завладевшие банковскими данными граждан.

Как сообщили в МВД, в онлайн-порядке списывались деньги со счетов держателей карт, которые отправили свои данные.

Задержаны совершившие киберпреступления глава группировки Джахад Гусейнов, его брат Ниджат, родственник Фарман Гусейнзаде, а также Ханна Алиева и Дильшад Исмаилова. В ходе обыска их домов в Баку было обнаружено и изъято большое количество электронных улик, готовых текстовых форм, аудиозаписей, отправляемых гражданам по мобильным телефонам, а также другие носители информации.

Министерство внутренних дел еще раз обращается к гражданам с просьбой не пересылать данные банковских карт незнакомым лицам. В случае возникновения таких ситуаций следует незамедлительно информировать сотрудников полиции, а также сообщать об этом на официальных страницах министерства в социальных сетях.