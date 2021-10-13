Проведено 182 операции по поиску и изъятию человеческих останков на боевых территориях Второй Карабахской войны

При нейтральном посредничестве Международного комитета красного креста (МККК) были организованы 182 операции по поиску и изъятию человеческих останков на территориях, где велись боевые действия во время Второй Карабахской войны, сказала руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

И.Гусейнова отметила, что у членов семей 118 лиц, пропавших без вести в 90-х годах, было собрано 283 биологических референтных образца.

«В процессе сбора биологических референтных образцов 3 сопроводителя оказали поддержку семьям пропавших без вести лиц. Семьям 67 пропавших без вести лиц была оказана денежная помощь. 30 сопроводителя продолжают оказывать дистанционную поддержку семьям пропавших без вести в связи с пандемией COVID-19»