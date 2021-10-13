В Азербайджане умер заразившийся коронавирусом 9-классник

В Сумгайыте школьник, заразившийся коронавирусом, умер в больнице.

Как сообщает АПА, 5 октября ученик 9Б класса полной средней школы № 31 имени Юсифа Мамедалиева города Сумгайыт Аскеров Кямиль Ислам оглу почувствовал себя плохо и с того дня не приходил в школу.

Тест на коронавирус у школьника оказался положительным.

6 октября он был с высокой температурой тела. Позже К.Аскеров был направлен в одну из клиник Баку. Несмотря на проведенное лечение, К.Аскеров скончался в больнице.

Сообщается, что у школьника также была аллергическая реакция.

Как сообщили в школе, 5 октября К.Аскеров сообщил классному руководителю, что заболел и с этого дня не приходил в школу: «С 6 октября 9Б класс переведен на дистанционное обучение. 20 октября очное обучение будет возобновлено. Зараженный коронавирусом ученик нашей школы Камиль Аскеров скончался 11 октября в одной из клиник Баку, несмотря на проведенное лечение».