Госслужба: Спровоцировавший ДТП водитель грузовика занимался незаконными перевозками

Водитель грузового автомобиля марки Mercedes, врезавшийся в пассажирский автобус №171 на дороге в направлении Мардакяна, занимался незаконными грузоперевозками.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) Нурида Аллахъярова.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем.

«По этой причине автомобиль вышел из-под управления и врезался в автобус. В результате автобус опрокинулся», — добавила она.