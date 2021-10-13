По факту тяжелого ДТП на дороге Аэропорт-Мардакян возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП на автодороге Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян.

Об этом сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Он сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Будут назначены соответствующие экспертизы.

Сегодня утром на участке дороги аэропорт-Мардакян (Сураханский круг) произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 5 человек, 13 получили травмы.