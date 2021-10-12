АПБ регламентирует требования по энергетическим напиткам

С 1 января 2020 года требования по фасовке, маркировке, транспортировке, хранению, а также сырью и материалам, используемым в производстве энергетических напитков, регулируются «Временными санитарными нормами и правилами по энергетическим напиткам», говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности.

Согласно требованиям, если в составе напитков содержится минимум два из следующих веществ — кофеин, таурин, глюкоронолактон, инозитол, аминокислоты, витамины группы В, экстракты гуараны, корня мака, йерба мате, женшени, морских водорослей, шизандры, элеутерококка, гингко билоба, то они считаются энергетическими.

Если в составе используется только кофеин и его содержание превышает 15 мг/100 мл, то эти напитки тоже считаются энергетическими.

На этикетках энергетических напитков обязательно должны быть надписи «энергетический напиток», «не содержит ГМО», «не смешивать и не использовать с алкоголем», «не рекомендуется лицам до 18 лет, пожилым, беременным и кормящим, лицам, страдающим от диабета, сердечной и почечной недостаточности, гипертонии, бессонницы, нервной возбудимости, а также людям с проблемами метаболизма», «не рекомендуется употреблять более 500 миллиграмм в день».

Эти правила относятся к энергетическим напиткам, которые содержат стимулирующее или антиседативное влияние на центральную нервную систему человека.

К ним не относятся безалкогольные напитки, изготовленные на основе чая, кофе, а также экстракте чая и кофе.

В Азербайджане запрещено производство и импорт продукции, не отвечающей требованиям.

В связи с этим Агентство проводит мониторниги.