Со слов Гасымова, в Aзербайджане имеется около 3-х миллионов ковид-вакцин

В Aзербайджане в настоящее время имеется около 3-х миллионов вакцин от коронавируса.

Об этом сказал в интервью журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

«В нашей стране создано достаточное количество пунктов для вакцинации населения, и к этой работе привлечено достаточное количество медработников, то есть у нас есть возможности». Еще раз обращаюсь к населению прийти и вакцинироваться. Эта вакцина предназначена для населения», — добавил заместитель министра здравоохранения, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.