В Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 13 октября скорость юго-восточного ветра усилится до 15-18 м/с, местами – до 20 м/с, а с полудня 14 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах – до 23 м/с, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в районах в Азербайджана 13-14 октября скорость юго-западного, западного ветра усилится до 15-18 м/с, местами — до 20-23 м/с.