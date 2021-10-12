Завтра будет ограничено движение по автодороге Баку-Губа-госграница РФ в Сумгайыте

В связи с проведением капитального ремонта на 29-31 км автодороги Баку-Губа-государственная граница России, то есть на ее участке, пересекающемся с въездом-выездом в город Сумгайыт 13 октября с 06:00 до 21:00 транспортное движение по ней будет ограничено.

Как сообщили АПА в Государственной дорожной полиции, транспортные средства смогут продолжить движение с 28-го километра автодороги, то есть около топливозаправочной станции «SOCAR», со стороны поселка Г.З.Тагиева в город Сумгайыт, а также в северном направлении – в Губинский, Гусарский и Хачмазский районы. Наряду с этим, в качестве альтернативного пути в город Сумгайыт рекомендуется въезжать со стороны поселков Сарай и Новханы.

Жители Сумгайыта могут проехать в направлении столицы, выйдя на магистраль по автодорогам, проходящим через поселки Новханы и Сарай.

В период ремонтных работ сотрудники дорожно-патрульной службы обеспечат безопасное движение транспортных средств.