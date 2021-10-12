Павел Клачков: Оживление всего тюркского мира после победы Азербайджана не устраивает Иран 

Что случилось с регионом Южного Кавказа? Почему никак не удается выстроить ось сотрудничества всех стран данного региона, несмотря на присутствие подписанных соглашений и настроенность почти всех участников к диалогу? Весьма агрессивная риторика Ирана в последние дни говорит о том, что Тегеран явно уходит от решения насущных проблем по восстановлению экономической жизни в регионе, усиливая свои дипломатические атаки на Азербайджан и устраивая провокационные учения своих вооруженных сил на границе с Азербайджаном. В результате приходится говорить уже не о сотрудничестве, а всерьез – об опасности новой войны в регионе.

«На сегодняшний день в большей степени можно сказать, наступательная политика Ирана проявляется в информационной сфере. Можно не стесняться назвать происходящее информационной войной. Мы действительно видим в иранской прессе и заявлениях иранских политиков, пришедших к власти этим летом, жесткую безапелляционную риторику, обвинения в адрес Азербайджана о присутствие террористов и израильских баз у границы Ирана».

Об этом сказал в беседе с Minval.az российский политолог и аналитик, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков, оценивая степень новых угроз в регионе.

По словам Клачкова, доказательства иранской стороны достаточно сомнительны, но риторика Ирана и сами вбросы в информационно-политическое пространство «этих тезисов весьма показательны». Как отмечает Клочков, возможно иранские спецслужбы и отмечают активность израильтян в каких-то странах региона, но действительно ли сейчас то время, чтобы набрасываться на Азербайджан с подобными обвинениями?

«Мне кажется, что только обвинениями в сотрудничестве Азербайджана с сионистами, это не ограничится», — отметил он.

Конечно, отмечает политолог, у Ирана существует целый ряд внутренних противоречий, усугубляющих его непринятие ситуации. Над Ираном довлеет тот факт, что в нем проживает большое число азербайджанцев, тяготеющих к тюркскому миру, который сама элита Ирана и его собственно персидская культура не приемлет.

«Стоит отметить очевидный факт: с победой в 44-дневной войне Азербайджана страны тюркского мира испытал некую волну оживления, появилась дополнительная энергия. И этот элемент тюркской активизации внутри страны также создает проблемы для Ирана», — отметил Клачков.

А самое главное, как отмечает политолог, – это вопрос разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, о реализации которых много говорят и представители Российской Федерации, и Турции, и Азербайджана. В частности, по мнению политолога, ситуация такова, что в ходе анализа перспектив данного вопроса Иран решил, что эта схема сотрудничества Тегерану невыгодна и он, таким образом, остается за бортом позитивных региональных процессов.

«Поэтому есть определенные изменения в жесткости риторики, посла прихода новых сил к власти в Иране, и я тут не могу обнадежить и сказать, что это все скоро закончится. Мне кажется, что Иран настроился на серьезную и долгую конфронтацию с Азербайджаном, с теми или иными колебаниями: циклом то более спокойного поведения, то более жесткого, но основная тенденция будет продолжаться. Подобная политика и риторика Ирана в регионе, думаю, продлится достаточно долго», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров