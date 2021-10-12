В Лерике несколько сел отрезаны от райцентра

В Лерикском районе несколько сел отрезаны от райцентра. Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти Лерикского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Габил Меликов.

По его словам, причиной тому стали непрекращающиеся в течение последних двадцати дней проливные дожди: «На нескольких участках дороги Лерик-Лянкяран регулярно происходят оползни. На 45, 46, 49, 50 и 52-м км произошли оползни и обвалы. Управление эксплуатации дорог №52 держит под постоянным контролем содержание дороги в исправном состоянии. Другая автодорога Пиран-Вери-Гялябин в результате оползней пришла в негодность. За последнюю неделю оползни более активны на шоссе Алиабад-Лармаруд-Бабазыгон, которое охватывает 5 сел. Около 2 000 жителей, проживающих в этом районе, отрезаны от районного центра. Жители вынужденно перемещаются через соседний Масаллинский район».

Г. Меликов отметил, что из-за интенсивных осадков хозяйствам также был нанесен значительный ущерб: «Мы проинформировали граждан о необходимости покинуть свои дома. Территорию осмотрели специалисты МЧС. Пока нет никаких новостей».

Заместитель главы Исполнительной власти также подчеркнул, что около 11.00 утра последствия крупной лавины, которая сошла сегодня утром на дороге Лерик-Госмалиан-Кялвяз, были частично устранены и движение на дороге было восстановлено.