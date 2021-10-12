В Азербайджане создаются новые водохранилища

Общая площадь 43 агропарков в Азербайджане составляет около 200 тыс. гектаров, на 83 тыс. из них проведены работы по мелиорации. А 60 тыс. гектаров составляют новые орошаемые поля, заявил заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Рафик Асланов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, в соответствии с «Планом мероприятий на 2020-2022 годы», начата реконструкция 22 оросительных каналов, создание 10 новых водохранилищ.