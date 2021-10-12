Милли Меджлис принял новый законопроект «О Дне независимости»

12 октября, 13:30, 2021

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден новый законопроект «О Дне независимости».

Законопроект был принят во втором чтении после голосования, сообщает Report.

Согласно законопроекту, 28 мая — День Республики переименовывается в День независимости, а 18 октября — День государственной независимости — в День восстановления независимости.

Эти дни ежегодно будут отмечаться как праздник, при этом День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости – рабочим.