В Азербайджане сохранится теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 13 октября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем-20-23° тепла. В Баку ночью будет 14-16° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром местами вероятны дожди. В отдельных местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 7-12° тепла.