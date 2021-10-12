Предотвращена контрабанда более 100 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в результате бдительности сотрудников погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск и Береговой охраны ГПС была предотвращена контрабанда 102 кг 424 гр наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

В результате принятых мер 11 октября вблизи государственной границы в направлении села Билясувар Билясуварского района были обнаружены и изъяты 4 свертка с 19 кг 600 гр наркотиков.

В тот же день примерно в 20:40 на служебном участке той же погранзаставы было выявлено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики тремя неизвестными лицами со стороны Ирана.

Были приняты соответствующие меры для задержания нарушителей границы.

Один из них был задержан со спортивной сумкой, а двое убежали обратно, бросив на землю контрабандный груз.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Шахмугеддем Джафар Хасан (1988 г.р.), в его сумке было обнаружено 35 кг 590 гр наркотиков.

12 октября примерно в 07:45 сторожевое судно Береговой охраны ГПС, охраняющее государственную границу в южном направлении Каспийского моря, обнаружило на воде подозрительный сверток. При досмотре содержимого свертка в нем было обнаружено и изъято 47 кг 234 гр наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по указанным фактам продолжаются.