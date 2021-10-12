Российские миротворцы сопроводили азербайджанские грузовики со стройматериалами

Военнослужащие подразделения военной полиции российского миротворческого контингента обеспечили безопасное сопровождение двух азербайджанских автомобильных колонн по территории Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделение военной полиции сопроводили две колонны из 40 большегрузных автомобилей со строительной техникой, материалами и продовольствием по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и в обратном направлении.

«Выполняем мероприятия по сопровождению колонны Азербайджанской стороны в количестве 10 единиц, по маршруту Шуша – Красный Базар, на обратном пути следования заявлено 30 единиц с Красного Базара на Шушу. В ходе движения колонны по маршруту следования никаких инцидентов не было», — сказал представитель российского миротворческого контингента Василий Крапива.

«Сложность сопровождения колонны заключается в горном рельефе местности, крутых поворотах, спусках и подъёмах, также влияют погодные условия в виде тумана и дождя», — пояснил он.

При следовании по маршруту военные полицейские обеспечили безопасность автомобилей в зоне ответственности пяти российских наблюдательных постов.