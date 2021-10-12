В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 31 иностранца, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 863 заявления. Из этих обращений 398 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.

При этом зарегистрировано и реализовано 465 обращений, из них 170 поступили через портал электронных услуг и электронную почту.