От ковида в Азербайджане скончались 13 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 638 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 492 790 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 473 661 человек благополучно прошел лечение, 6677 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 12 452 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4 958 312 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5575 — за минувшие сутки.