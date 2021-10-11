В Баку на дистанционное обучение переведен еще один класс

В связи с выявлением заражения коронавирусом учителя 1А класса полной средней школы №51 города Баку этот класс был переведен на дистанционное обучение сроком на 14 дней, сообщили АПА в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что также выявлено заражение коронавирусом заместителя директора по хозяйственным делам средней школы № 225. Поскольку он не контактировал с другими людьми, ни один класс в школе не был переведен на дистанционное обучение. В обеих школах продолжается очное обучение.