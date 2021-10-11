В Лачыне обнаружены оружие и боеприпасы

Сотрудниками Лачынского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории Ходжавендского района, куда были направлены сотрудники Лачынского районного отдела полиции, с оставленных военных позиций были обнаружены и переданы в соответствующие структуры 1 автомат, 3 пулемета различных типов, 9 ручных гранат, 11 магазинов для автоматов, 1 минометная установка и 3 500 патронов различного калибра.