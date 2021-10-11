Министерство экологии объяснило массовую гибель тюленей на побережье Каспия в Азербайджане

Вчера сотрудник Minval.az обнаружил и сфотографировал десяток мертвых тюленей на берегу пляжа в пос. Пиршаги. На телах погибших животных были множественные ранения, некоторые туши были в состоянии сильного разложения. Фотографии срочно были отправлены в Министерство экологии.

По факту происшедшего сотрудники Министерства экологии направили комиссию, которая провела расследование гибели животных.

Согласно комментарию заместителя начальника Службы охраны биоразнообразия при минэкологии Арзу Самедовой Minval.az, в результате расследования было озвучено несколько версий: тюленей калечат браконьеры, когда животные похищают из сетей улов, и раненые тюлени умирают на берегу.

Арзу Самедова отметила также, что сделать точное заключение по характеру ран было довольно сложно, так как некоторые туши погибших тюленей были сильно повреждены процессом разложения.

Согласно второй версии, тюлени, обнаруженные сотрудником «Минвала», не смогли в силу преклонного возраста мигрировать в соседние страны, где они обычно зимуют, не справились с течением, их побило о скалы и вынесло на берег.

«Министерство экологии в любом случае проведет дополнительное расследование по факту гибели животных», — заверила Арзу Самедова.