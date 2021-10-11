ANAMA обнаружило на освобожденных территориях еще 30 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 4 по 9 октября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 28 противопехотных, 2 противотанковые мины и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 18,9 гектаров территории.