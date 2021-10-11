В Баку ожидается 21 градус тепла

Обнародован прогноз погоды на 12 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами на полуострове возможен моросящий дождь, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.

Температура воздуха составит ночью 14-17, днем — 19-21 градусов тепла, в Баку – ночью 15-17, днем – 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.