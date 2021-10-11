Минздрав призвал медработников и население старше 50 лет вакцинироваться 3-й дозой

В соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике продолжается процесс вакцинации по всей стране.

Как сообщили в Минздраве, существование более заразного штамма коронавируса «Дельта» обязывает принимать серьезные меры для борьбы с вирусом. Кроме того, сезонные изменения погоды также увеличивают риск распространения эпидемии.

«Учитывая результаты последних научных исследований и мутации вируса COVID-19, Минздрав призывает граждан группы риска, получивших обе дозы вакцины, лиц с хроническими заболеваниями, весь медицинский персонал и население старше 50 лет вакцинироваться 3-й дозой (бустерная доза).

Отметим, для третьей дозы могут использоваться все вакцины, утвержденные в Азербайджане», — говорится в сообщении Минздрава.