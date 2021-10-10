О причинах зубной боли

Врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что зубная боль зачастую может являться симптомом различных заболеваний.

Зубная боль может возникать по различным причинам, главное — вовремя её выявить, сказала специалист.

Так, причиной зубной боли, по словам терапевта, могут быть, например, проблемы с сердцем или с суставами, с мышцами или сухожилиями.

Ещё одна причина зубной боли — отит, добавила Соломатина, слова которой приводит «Москва 24». В этом случае человек может чувствовать и стреляющую, и ноющую боль.

Кроме того, зубная боль может беспокоить при синусите и гайморите, отметила специалист.