Глава государства побеседовал с представителями общественности в селе Туг

9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с представителями общественности Ходжавендского района посетил село Туг.

Глава государства обошел село Туг и побеседовал с представителями общественности, информирует АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать в село Туг.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, во что они его превратили.

Житель: Да, это здание построено в 1961 году.

Президент Ильхам Алиев: Это был дом культуры?

Житель: Да, здесь находилось имение Ага бека Меликасланова.

Другой житель: Проложена прекрасная асфальтовая дорога, удивительно, за такое короткое время, мы словно приехали в другое село.

Президент Ильхам Алиев: Нет, это пока временно. Капитальные работы будут проводиться после этого. Но дома вы видите, все они находятся в полуразрушенном состоянии.

Житель: Наш дом сожгли, он находится на той стороне. Дома азербайджанцев сожгли.

Президент Ильхам Алиев: Это была школа?

Житель: Да, школа, а рядом сад.

Другой житель: Господин Президент, я учился в этой школе. А вот дом моего деда. Посмотрите, это двор моего деда. Отсюда я ходил в школу. А вон дом Садыг бека. Это дом Махмуд бека Меликасланова.

Президент Ильхам Алиев: Какой? Этот?

Житель: Да, этот дом. Армяне не снесли его, они жили там.

Другой житель: Господин Президент, школа здесь была в 1885 году.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, это старинная школа.

Житель: Вашим Распоряжением мы отметили в 2010 году 125-летие школы. В период оккупации она была разрушена армянами. Ранее Вы сказали, что и родники здесь высохли. Вот этот родник высох.

Президент Ильхам Алиев: Все высохли.

Жители: Да, был родник, высох.

Президент Ильхам Алиев: Здесь тоже был родник?

Жители: Родник, что был наверху, высох. В каком виде они жили. Пусть посмотрят на это, не только армяне, но и те, что защищают их, постесняются.

Президент Ильхам Алиев: Я говорю то же самое. Здесь особый климат. Приезжаешь сюда, полная тишина. Приехав сюда в первый раз, мы смотрели, любовались: птицы поют, кругом цветы, тишина. Словно райский уголок.

Житель: Господин Президент, Вы уделяете памятникам особое внимание. В одном из уголков Ходжавенда есть могила Чобана Гараджа, упоминаемого в эпосе “Деде Горгуд”. Есть гора Гарачуг. Когда в эпосе речь идет о Салуре Газане, упоминается “Лев Гарачуга”. Его могила находится на этой территории, в Наргизтепе. Мы сохранили ее. Не отдали в то время.

Президент Ильхам Алиев: Она у нас.

Житель: Великий лидер сохранил, 10 апреля 1994 года. Это был священный день.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, мы приезжали.

Жительница: Господин Президент, эти места надо сохранить как древнее наследие.

Президент Ильхам Алиев: В целом, концепция восстановления Туга готовится отдельно. Она будет представлена позже.

Все это тоже разрушили. Видимо, это были дома азербайджанцев.

Жители: Были дома азербайджанцев. Все разрушенные дома принадлежали азербайджанцам. Господин Президент, дом, находящийся внизу, принадлежал моему учителю. Он участвовал в советско-германской войне, присоединился к партизанам, даже Президент Франции упоминал его в своем письме, у него были благодарственные письма.

Президент Ильхам Алиев: Школа – это та, что внизу? Она была построена позже.

Житель: После прихода великого лидера в 1969 году во всех азербайджанских населенных пунктах бывшего Нагорного Карабаха были построены самые современные школы, дома культуры. До него школы находились в ужасном состоянии.

Другой житель: Прошу прощения, господин Президент. Я – поэт, Вы присвоили мне звание заслуженного журналиста Азербайджана. На днях я написал стихотворение, последний куплет которого звучит так:

(читает стихи)

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Давайте сфотографируемся.

Житель: Уважаемый Президент, обратите внимание, тот дом, что наверху, построен недавно.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Житель: На всех, что расположены на краю, они установили кресты. Они не соответствуют старым камням. Обращаете внимание?

Президент Ильхам Алиев: Так же, как церковь в селе Хюнерли, бывшем селе Чакури. Они “украсили” ее вход новыми камнями, все фальшивое.

Жители: Они поступали так на протяжении всей истории. Но доказать это не так сложно, есть фотоснимки.

Президент Ильхам Алиев: Мы пригласим ученых, международных экспертов.

Житель: Благодарим Вас. Лагич прекрасно отреставрирован, как музей.

Президент Ильхам Алиев: Село Баскал также является древним селом. Я дал указание, было подписано также специальное Распоряжение. Оно тоже будет охраняться как историко-культурный памятник. Туг тоже является местом такого уровня, то есть, это очень древнее и важное в историческом отношении место.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Житель: Посмотрите, отсюда видно дерево на нашем кладбище, под этим деревом похоронен один из первых авторов “Карабахнаме” Мирмехти Хазани.

Президент Ильхам Алиев: Там кладбище?

Житель: Да, азербайджанское кладбище. Господин Президент, примерно два месяца назад мы побывали там. От могил наших предков ничего не осталось. Все камни увезли, мы с трудом находили. Слава Аллаху, могила Мирмехти Хазани сохранилась.

Другой житель: Господин Президент, в этих регионах находятся родники Кавказа с ценной водой.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, в дальнейшем здесь будут и созданы производственные участки – производство чистой воды. Все эти исторические здания будут законсервированы. Прокладывается дорога, есть и аэропорт.

Житель: Прекрасные дороги строятся.

Президент Ильхам Алиев: Здесь будут созданы туристические места, санатории. Будет райский уголок. Все увидят, что когда земля находится в руках хозяина, то превращается в рай.

Житель: Сюда будет приезжать много людей. Это не простое село. Выходцев отсюда много. До оккупации население Туга составляло 4800 человек. Должен Вам сказать, что, может быть, втрое больше уехали за рубеж. Причем население здесь было очень грамотным.

Президент Ильхам Алиев: Были грамотные люди. Это был культурный центр. Это не простое село, мне известна его история.

Житель: Произрастающий здесь тут называют шах-тутом. Он имеет уникальное, лечебное действие.

Президент Ильхам Алиев: Вообще, этот регион обладает особой природной красотой и чистотой. К примеру, вы, наверное, видели, в Кяльбаджаре мне подарили две соты меда. Он пахнет натуральными цветами. Как говорится, уникальная природная благодать. Вода, воздух.

Житель: Мы гордимся тем, что наш Президент обладает энциклопедическими знаниями. Гордимся тем, что Вы говорите с иностранными журналистами на их языке лучше, чем они. Когда выступал покойный Гейдар Алиев, — да упокоит Аллах его душу, — моя мать весь день смотрела на него. Говорила, очень грамотный, к тому же внешне интересный. То, как Вы выступаете, стоите, Ваша героическая стать вселяют в нацию надежду, веру.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, счастливо оставаться, мы часто будем встречаться здесь. Будет много мероприятий, много открытий, будем встречаться с вами.

Жители: Иншаллах, спасибо, да хранит Вас Аллах, да ниспошлет Он Вам здоровья. Большое спасибо.



