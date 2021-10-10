Ковид убил в Азербайджане еще 10 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1043 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались десять человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 492179 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 473023 человека благополучно прошли лечение, 6664 пациента клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 12492 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4952737 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8385 — за минувшие сутки.