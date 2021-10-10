Ильхам Алиев пообещал вынужденным переселенцам возвращение в кратчайшие сроки

«Я очень хорошо понимаю страдания вынужденных переселенцев. Потому что я тот человек, который, возможно, чаще других был в контакте с вынужденными переселенцами в Азербайджане».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

По словам главы государства, которые приводит «Репорт», будут приложены все усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по восстановлению, чтобы жители смогли вернуться в эти райские места.