Президент Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях

«Встречи с бывшими вынужденными переселенцами сейчас приняли совсем иной характер».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Вы знаете, что с 2003 года я несколько раз в год встречался с вынужденными переселенцами, как на открытиях — потому что были построены свыше 100 городков, я участвовал в каждой церемонии открытия, — так и во время других мероприятий. Я видел, что в последние годы огонь надежды в их глазах гас и это было естественным. Сколько лет можно ждать? Сколько лет можно говорить, что Минская группа пришла, ушла, дала свои предложения, армяне их не приняли?! Я должен говорить открыто — они нас обманывали. Я не мог им говорить. Даже в ходе многочисленных интервью в период войны я не мог открыто говорить о планах. Потому что это военная тайна. Нашей основной целью была победа, мы хотели поднять наш флаг в Шуше. Сейчас я могу сказать, что эта цель была поставлена с первых дней войны и мы ее достигли», — сказал глава государства, слова которого приводит «Репорт».

Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях.