МИД: 4 азербайджанских детей, содержавшихся в детдоме в Турции, доставлены на родину

9 октября 2021 года осуществлена репатриация на родину 4-х детей-граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в детском доме Искандерун в провинции Хатай Турецкой Республики.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в результате поэтапных мер, принятых правительством Азербайджана, дети были доставлены на родину.

Так, в первую очередь были установлены местонахождение, личности подлежащих репатриации на родину детей и принадлежность их к гражданству Азербайджанской Республики.

9 октября 2021 года в сопровождении делегации Азербайджана была обеспечена репатриация указанных граждан рейсом Анкара-Баку на родину.

Правительством Азербайджанской республики предусмотрены все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.