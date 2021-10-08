Грузовики из Пакистана прибыли в Баку

В Баку прибыли два грузовика, доставившие первую партию пакистанских грузов.

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное успешному тестовому выпуску пакистанской логистической компании «National Logistics Cell» (NLC) и начала первой прямой логистической транспортной операции между Пакистаном и Азербайджаном.

На мероприятии было отмечено, что реализуется пилотный проект посредством двух грузовиков, которые перевозят экспортную продукцию из Пакистана и прибыли в Баку 7 октября этого года. Грузовики вернутся с экспортными товарами из Азербайджана в Пакистан, уточняет АПА.

Отметим, дальнейшая деятельность NLC между Пакистаном и Азербайджаном в рамках TIR будет способствовать расширению двусторонней торговли между двумя братскими странами.