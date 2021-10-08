Стартовал судебный процесс над Абдуллаевым

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Ата Эльдар оглу Абдуллаева.

На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого, пишет «Репорт».

Адвокат Ата Абдуллаева ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Позже на суде выступил А.Абдуллаев и заявил, что невиновен.

Судебное заседание назначено на 19 октября.

Отметим, что А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте этого года. Он обвиняется по статье 182.2.2 (вымогательство) Уголовного кодекса, в отношении него Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.