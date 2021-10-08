13 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1196 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 490130 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 470 861 человек благополучно прошел лечение, 6638 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числится 12631 человек, зараженный COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4932673 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9664 — за минувшие сутки.