В Гёранбое на рабочем месте убит чиновник (обновлено)

Установлена личность мужчины, совершившего убийство в Государственном центре аграрного развития в Геранбое.

Убийство директора Государственного центра аграрного развития в Геранбое в своем кабинете совершил Багиров Мирхади Миртаги оглу, передает АПА.

29-летний Мирхади Багиров работал бухгалтером в Государственном центре аграрного развития в Геранбое. Сообщается, что убийство произошел на почве делового спора.

Согласно информации, Мирхади Багиров — сын отставного полковника-лейтенанта полиции Миртаги Багирова. Миртаги Багиров много лет работал в отделе полиции Геранбойского района.

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В Гёранбое совершено убийство.

Убийство произошло в здании Государственного центра аграрного развития (ГЦАР), передает АПА.

Директор центра Ахмедов Зияд Алас оглу (1958 г.р.) был убит в своем рабочем кабинете.

Личность убийцы уточняется.