В Баку ожидается 17 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 9 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 45-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-13, днем — 16-20 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем – 4-8 градусов тепла.