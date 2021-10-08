ANAMA отправила в Карабах 8 новых машины скорой помощи

В целях обновления материально-технической базы Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провело тендер на приобретение транспортных средств скорой медицинской помощи.

Компания-победитель ООО Sun Cars должна передать ANAMA 10 единиц машин медицинской помощи, сообщает Report.

Кареты скорой медпомощи будут обслуживать сотрудников ANAMA, задействованных в операциях по разминированию в Карабахе. 8 машин уже переданы Агентству, другие 2 автомобиля будут использоваться в полевых операциях на освобожденных территориях до 20 октября.