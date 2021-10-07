Асадов провел заседание Экономического совета

7 октября, 21:29

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в четверг состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как говорится в сообщении Кабинета министров, в ходе заседания был подробно обсужден первичный проект «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», подготовленный исходя из распоряжения президента Азербайджана «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» от второго февраля 2021 года. На заседании были заслушаны доклады руководителей 10 подгрупп Комиссии, созданной с целью разработки Стратегии в пяти национальных приоритетных направлениях, о проделанной работе, стратегических целях, направлениях деятельности и предстоящих целях.

Заседание Экономического совета запланировано продолжить восьмого октября.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.