Асадов провел заседание Экономического совета

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.