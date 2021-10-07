Асадов провел заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в четверг состоялось очередное заседание Экономического совета.
Как говорится в сообщении Кабинета министров, в ходе заседания был подробно обсужден первичный проект «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», подготовленный исходя из распоряжения президента Азербайджана «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» от второго февраля 2021 года. На заседании были заслушаны доклады руководителей 10 подгрупп Комиссии, созданной с целью разработки Стратегии в пяти национальных приоритетных направлениях, о проделанной работе, стратегических целях, направлениях деятельности и предстоящих целях.
Заседание Экономического совета запланировано продолжить восьмого октября.