Замминистра допустил проведение обязательной вакцинации в Азербайджане

Вакцинация лиц моложе 18 лет в Азербайджане является добровольной и проводится только с согласия родителей. По этому поводу никаких ограничений нет. Однако хочу внести ясность в вопрос об обязательной вакцинации населения. В законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» закреплено, что вакцинация населения против определенных заболеваний проводится на добровольной основе, однако при возникновении некоторых инфекционных заболеваний возможно проведение и обязательной вакцинации.

Об этом в четверг сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов на слушаниях парламентского комитета по здравоохранению в связи с текущей ситуацией в стране по СOVID-19, вакцинации и принимаемым мерам.

По его словам, в этом законе указан список этих инфекционных заболеваний, а также группы населения, которые должны быть привлечены к обязательной вакцинации. Исходя из эпидемиологической ситуации, может быть рассмотрен и этот вопрос.

Замминистра также отметил, что хотя в Азербайджане диспансеризация детей регулируется законодательством, эти меры не охватывают пожилое население. «Будет рассмотрен вопрос диспансеризации и пожилых людей», — подытожил Виктор Гасымов, слова которого приводит «Тренд».