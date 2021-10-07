14 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

7 октября, 19:14

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1244 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 14 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 489226 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 469665 человек благополучно прошли лечение, 6625 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 12936 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4923009 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10853 — за минувшие сутки.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.