TƏBİB: У лиц старше 60 лет, привившихся третьей дозой вакцины, иммунитет повышается в 11 раз

«Согласно исследованиям, у лиц старше 60 лет, получивших третью дозу вакцины, иммунитет от инфицирования повышается в 11 раз, иммунитет от тяжелой формы заболевания – в 19 раз».

Как сообщает АПА, об этом на слушаниях в Комитете Милли Меджлиса по здравоохранению на тему «Текущая ситуация в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVİD-19), вакцинацией и другими принятыми мерами» сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она рассказала о результатах исследований, проведенных в ряде стран и важности введения 3-й дозы вакцины: «Третья доза это бустерная доза. Получение 4 доз вакцины это уже ревакцинация. Бустерная доза уже принята во всем мире. Компания «SinoVac» прислала нам письмо и сообщила, что привитие пожилых людей бустерной дозой через 6 месяцев дает прекрасные результаты. То же самое утверждает и компания «Pfizer».

Я.Гараева рассказала и о том, кто может быть ревакцинирован: «Есть люди, которые безрезультатно привились двумя дозами «CoronaVac». То есть, это особенность их иммунной системы. Я как врач советую им испытать другую платформу. Не обязательно, чтобы это был «Pfizer». Они могут привиться и вакциной «Sputnik V», и другими вакцинами… Нужно завершить курс вакцинации».