Минобразования Грузии обещает улучшить качество учебников для азербайджаноязычных школ

Качество учебников для азербайджаноязычных школ Грузии и грузиноязычных школ Азербайджана будет улучшено.

Об этом руководитель департамента стратегического планирования и международных связей Министерства образования и науки Грузии Каха Хандолишвили сказал журналистам, передает Репорт.

По его словам, между Азербайджаном и Грузией имеется соглашение об обмене учебниками только по родному языку и литературе: «Что касается учебников по истории, математике, географии и другим предметам, их качество необходимо повысить. С азербайджанской стороной в этом направлении будет проведена работа».

Представитель министерства добавил, что завершается работа над отправкой учебников по родному языку и литературе в грузиноязычные школы Азербайджана: «От азербайджанских коллег получено подтверждение, учебные пособия будут отправлены на следующей неделе».