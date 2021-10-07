Минобразования Грузии обещает улучшить качество учебников для азербайджаноязычных школ

7 октября, 14:40

Качество учебников для азербайджаноязычных школ Грузии и грузиноязычных школ Азербайджана будет улучшено.

Об этом руководитель департамента стратегического планирования и международных связей Министерства образования и науки Грузии Каха Хандолишвили сказал журналистам, передает Репорт.

По его словам, между Азербайджаном и Грузией имеется соглашение об обмене учебниками только по родному языку и литературе: «Что касается учебников по истории, математике, географии и другим предметам, их качество необходимо повысить. С азербайджанской стороной в этом направлении будет проведена работа».

Представитель министерства добавил, что завершается работа над отправкой учебников по родному языку и литературе в грузиноязычные школы Азербайджана: «От азербайджанских коллег получено подтверждение, учебные пособия будут отправлены на следующей неделе».

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».